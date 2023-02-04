Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4967 Sokak'ta bulunan atık malzemelerin depolandığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Atık malzeme toplayan bazı gençlerin gecekondudan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.

Yangın sonucu gecekondu kullanılmaz hale geldi.