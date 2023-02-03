Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da trafik kazası: 6 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Ayşenur Zarakoğlu Caddesi’nde sürücüleri öğrenilmeyen otomobil ile başka bir otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır
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