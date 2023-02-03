Merkez Kayapınar ilçesi Ayşenur Zarakoğlu Caddesi’nde sürücüleri öğrenilmeyen otomobil ile başka bir otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.