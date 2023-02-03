Dün, Büyükoturak köyü yakınlarındaki bir enerji şirketine ait içerisinde kimsenin bulunmadığı prefabrik yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya Dumlupınar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve Banaz itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.