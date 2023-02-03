Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta prefabrik yatakhanede çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde, bir firmaya ait prefabrik yatakhanede çıkan yangın hasara neden oldu.
Dün, Büyükoturak köyü yakınlarındaki bir enerji şirketine ait içerisinde kimsenin bulunmadığı prefabrik yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kütahya Dumlupınar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve Banaz itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yatakhane kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Uşak
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