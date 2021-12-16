Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya polisinden okul çevrelerinde denetim
[Fotoğraf: AA]
Antalya Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 3 kişi yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, gün içerisinde 315 okul çevresinde, 115 ekip ve 290 personelin katıldığı uygulamanın sonuçlarını açıkladı.
Denetimde, 25 internet kafe, 7 oyun salonu, 67 kahvehane, 16 bayi, 45 büfe ve benzeri yer, 12 içkili mekân, 19 metruk bina, 71 park ve bahçe kontrol edildi. Bin 453 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 3 kişi yakalandı.
285'i okul servisi olmak üzere toplam 515 araç denetlendi. 15 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 24 bin 178 lira idari para cezası uygulandı. Hacizli bir araç ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri, okul çevrelerindeki denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
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