Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, gün içerisinde 315 okul çevresinde, 115 ekip ve 290 personelin katıldığı uygulamanın sonuçlarını açıkladı.

Denetimde, 25 internet kafe, 7 oyun salonu, 67 kahvehane, 16 bayi, 45 büfe ve benzeri yer, 12 içkili mekân, 19 metruk bina, 71 park ve bahçe kontrol edildi. Bin 453 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 3 kişi yakalandı.

285'i okul servisi olmak üzere toplam 515 araç denetlendi. 15 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 24 bin 178 lira idari para cezası uygulandı. Hacizli bir araç ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, okul çevrelerindeki denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.