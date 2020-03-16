Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum Ankara'ya yaptığı yatırımlarla ilin verimli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Ankara ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda, Ankara'nın önemli içme suyu kaynaklarından Işıklı Regülatör Havzası'nın korunması amacıyla Bolu'nun Gerede ilçesine 8 bin 200 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılıyor.

Gerede'nin evsel atık sularının arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi ve endüstriyel kaynaklı arıtılmış atık suların da havza dışına taşınmasıyla Işıklı Regülatör Havzası'nda kirlilik oluşturabilecek atık su kaynakları bertaraf edilerek, Ankara'nın içme suyu kaynaklarına atık suların karışması önlenecek. Böylece Ankara'ya temiz ve güvenilir içme suyu sağlanması planlanıyor.

Yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanan Ankara İçmesuyu 2. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının bu yıl tamamlanarak hizmete alınması ve bu tesisten 37 bin kişinin faydalanması öngörülüyor.