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Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, namazların Aksa'nın avlusunda kılınmasını kararlaştırdı.
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, İslami Vakıflar İdaresinin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan, Kubbet'us Sahra ve Kıble mescidinin de aralarında bulunduğu mescitlerin kapatılması yönünde karar aldığını belirtti.
Mescid-i Aksa Külliyesi'nin tüm kapılarının cemaate açık olacağını ifade eden Kisvani, namazların Aksa'nın büyük avlusunda kılınmasına karar verildiğini aktardı.
Etiketler: kudüsSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 17:21
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