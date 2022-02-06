Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cenk K., Taşdan'ı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar yaralıyı taksi ile hastaneye götürdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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