Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Önder Mahallesi'ndeki iki mobilya mağazasından koltuk takımı, televizyon, bilgisayar ve kameraların çalınması üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve iş yeri sahiplerinin ifadeleri sonucu şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları kamyonun plakası belirlendi.

Ekiplerin zanlı O.A'nın ev adresine gittiği esnada iki şüphelinin apartmanın açık garajında kamyondan koltuk takımlarını indirdikleri tespit edildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, koltuk takımı, televizyon, bilgisayar ve kameralar ele geçirildi.

Şüpheliler, O.A. ve H.G, işlemleri yapılmak üzere Siteler Şehit Kani Erdugan Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, polis ekipleri çalınan eşyaları sahiplerine teslim etti.