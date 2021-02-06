Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman’da 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da inşaat halindeki bir binanın 4. katında çalışan 33 yaşındaki işçi, asansör boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay Batman Belde Mahallesinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatın 4. katında dengesini kaybeden işçi asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan inşaat işçisi, 112 acil sağlık personeli tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı.
Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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