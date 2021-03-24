Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Ankara'da alacak verecek kavgasında tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.
Yenimahalle ilçesi Seval Caddesi'nde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla vurulan Akın Ç.'nin karın bölgesine 5, koluna bir kurşun isabet etti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akın Ç., hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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