M.Ö. idaresindeki otomobil ile M.C'nin kullandığı yolcu minibüsü Sanayi Kavşağı mevkiinde çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.