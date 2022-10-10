Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[AA (Arşiv)]
Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
M.Ö. idaresindeki otomobil ile M.C'nin kullandığı yolcu minibüsü Sanayi Kavşağı mevkiinde çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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