Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da tır devrildi, sürücü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ecir D. idaresindeki süt yüklü tır, Çaybaşı köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya
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