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Güncel
İHA 01.09.2023 09:14

Amasya'da polisin durdurduğu tırdan kaçan düzensiz göçmenler dron desteğiyle yakalandı

Amasya’da bir tır dorsesinde yasa dışı şekillerde yurda girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı. Tırın emniyete götürüldüğü sırada dorseyi keserek yola atlayıp kaçan 5 düzensiz göçmen dron destekli operasyonla tekrar yakayı ele verdi.

Amasya'da polisin durdurduğu tırdan kaçan düzensiz göçmenler dron desteğiyle yakalandı

Polis uygulama noktasında  tırın sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta arama yapıldı.

Polisler, tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı. Amasya Emniyet Müdürlüğüne doğru götürülen tırdaki göçmenlerden 5’i dorseyi kesip yola atladı. Kaçmaya çalışan göçmenleri yakalamak için ekipler sevk edildi. Dronların da kullanıldığı operasyonda 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Tır şoförü H.A. ile düzensiz göçmenler Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kentte bir ay önce durdurulan bir tırın dorsesinde de 70 göçmen yakalanmıştı. 

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