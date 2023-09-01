Karaca Mağarası serin havasıyla turistlerin rotasında yer aldı

İlçeye bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin mağaranın içerisindeki 12 ile 17 derece arasındaki sıcaklık yıl boyunca değişmiyor.



Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, damla taşı havuzları, mağara çiçekleri, fil kulakları, traverten havuzlarıyla ilgi odağı olan yüksek oksijenli havaya sahip mağara, örneklerine az rastlanan renk ve motifleriyle de dikkati çekiyor. Şehir merkezine 17 kilometre mesafede, denizden 1550 metre yükseklikteki mağara, yöre halkı tarafından uzun yıllardır bilinmesine rağmen, 1996 yılında fiili olarak turizme kazandırıldı.



"Bu sene, yaklaşık 40 metrelik yeni yürüyüş yolları belirledik, açtık"



Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, yaklaşık 15 milyon yıllık geçmişe sahip mağaranın sarkıt ve dikitlerinin 12 senede 1 santim uzayarak gelişimini devam ettirdiğini söyledi. Mağaranın bu yıl ziyarete açıldığını ve 1 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ayaz, "Ben Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Burayı yerli ve yabancı turistlerimiz gördükleri, gezdikleri yerlere muhakkak eklesinler. Bundan keyif duyacaklarına ben garanti veriyorum" dedi.



Ayaz, geçen yıl nisan-aralık döneminde mağarada yaklaşık 180 bin kişiyi ağırladıklarını anımsatarak, "Bu yıl da şu ana kadar 150 bine yakın misafirimiz geldi. Okullar kapanmadan önce, üniversite öğrencilerimizi burada ağırlıyoruz. Yaz sezonunda ise yerli ve yabancı turistler, genelde de Arap turistlerimiz çok fazla geliyor. Burada 15 derece sıcaklıkta yazın serin, ferah bir ortamda gezilerini gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

Mağarayı gezen ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Ayaz, ziyaretleri daha konforlu hale getirmek için eksikleri giderdiklerini aktardı. Ayaz, bu yıl mağarada 160 metrelik çelik yürüyüş platformu yapıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece vatandaşlarımızın gezisini hem daha konforlu hem de daha keyifli hale getirmiş olduk. Yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla bu sene mağaramızın yürüyüş yollarını tamamladık. İnşallah yeni yollar ve yeni bölümler açmaya çalışıyoruz. Hatta yine bu sene, yaklaşık 40 metrelik yeni yürüyüş yolları belirledik, açtık"



Mağaranın serinliği ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

Bursa'dan bölgeye gezmeye gelen Halime Yazıcı, Karaca Mağarası'nı çok beğendiğini dile getirerek, "İçerisi çok serin. Normalde bende nefes darlığı var, kapalı ortamlara hiçbir şekilde gelemiyorum. Buraya girerken de o tedirginlikle girmiştim. Hiçbir şekilde o hissiyatı yaşamadım. Gerçekten çok güzel, içerisi çok serin" ifadesini kullandı.



Trabzon'dan ailesiyle mağarayı görmeye gelen Serdar Tekke ise özellikle çocuklarına burayı göstermek istediklerinin altını çizdi. Karaca Mağarası'nın, herkesin görmesi gereken yerlerden olduğunu belirten Tekke, "Tarihçesini de dinledik, 15 milyon yıllık bir mağara oluşum süreci var. Dışarıdaki sıcaklıkla buradaki sıcaklığın arasındaki fark dikkat çekici. Çocukların da bir deneyimi oldu. Benim, çocukların yaşındayken gelme fırsatım olmadı. Kolaylıkla gidilip gelinebilecek, ulaşım problemi olmayan bir yer" dedi.