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Güncel
AA 01.09.2023 07:40

Kilis'te dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, pompalı tüfekle dayısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Zeytinbağı köyünde 29 Ağustos'ta şüpheli T.Y.'nin iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle dayısı M.Y.'yi pompalı tüfekle öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekipler, Kilis'te düzenlediği operasyonda olayın şüphelisi T.Y. ile azmettirici olduğu iddiasıyla babası M.Y.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Zanlı T.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken babası M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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