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Güncel
AA 01.09.2023 07:35

Van'da 'torbacı' operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 'torbacı' operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı
[Temsili fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 25-31 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı, 29,76 gram esrar, 11,25 gram sentetik kannobinoid ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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