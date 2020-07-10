Haber Giriş: Kaynak: AA
Amasya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Sedat A'nın kullandığı 55 DR 529 plakalı otomobil, Amasya-Suluova kara yolu Göllü Bağları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyhan Taşdemir'e çarptı.
Yaralanan Taşdemir, 112 Acil Sağlık ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Taşdemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
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