Kayseri'de lınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ruhsatsız silah getirileceğini tespit etti.

Polis tarafından takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, kent merkezinde durduruldu.

Araçtaki aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş ruhsatsız 9 tabanca, 9 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.

olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.