Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi iş birliği ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan balon test uçuşu ilgiyle izlendi.

Uçuş öğretmeni Halil İbrahim Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir'de test balonları uçurarak ilk denemelerin gerçekleştirildiğini vurguladı. Eroğlu, şunları kaydetti:

"Göl kenarındaki Güldibi mevkisinden kalkışımızı yaparak bölgenin rüzgar yönüne doğru gölün kıyısından seyrimizi gerçekleştirdik. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükselerek sakin ve başarılı bir uçuş oldu. Rüzgar yönünde bir sıkıntı yok ama bölgede göl olduğu için konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmasıyla balon uçuşlarına elverişli olacaktır. Bu uçuş başarılı geçti ama tekrar denemeler yapacağız. Uçuşlarımızda bizlere ev sahipliği yapan Beyşehir Belediyesine teşekkür ediyorum."

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'nin balon turizminde önde gelen yerlerinden birisi olan Kapadokya bölgesindeki örneğin bir benzerinin, Beyşehir'e kazandırılması noktasında çalışmalar yürüttüğü, test uçuşlarının da bu çerçevede gerçekleştirildiği belirtildi.