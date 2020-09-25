Amasya'da alınan bilgiye göre, İsmail Laçin'in kullandığı 05 LS 903 plakalı hafif ticari araç, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kaldırımda çalışma olması nedeniyle yolda yürüyen Nisan Kebapçı (12), Eylül Darçin ve Songül Aslan'a (20) çarptı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.