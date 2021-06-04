Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.K'nin evinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 38 kök farklı boyutlarda Hint keneviri, 120 gram esrar ve 9 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Zanlı, gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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