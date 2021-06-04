Otogar kavşağında Halide Y'nin kullandığı otomobil ile Bahadır Mehmet I. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Halide Y'nin kullandığı otomobil savrularak devrildi. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.