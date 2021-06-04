Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret etti.
Beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile 7 Mart Ortaokuluna gelen Vali Doruk, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilere güvendiğini ve sınavda başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Doruk, başarı temennisinde bulundu.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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