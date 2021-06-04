Çobanköy Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Tire jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda H.K, B.B. ve E.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 55 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.K. ve B.B. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.