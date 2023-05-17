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Güncel
AA 17.05.2023 15:33

Amasya'da engelli öğrenciler için spor etkinliği düzenlendi

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli öğrencilere yönelik spor etkinliği düzenlendi.

Amasya'da engelli öğrenciler için spor etkinliği düzenlendi

Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nda kurulan koşu parkuru, basketbol ve tenis gibi spor stantlarında, engelli öğrenciler, eğlenerek spor yaptı.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Engelliler Haftası dolayısıyla, engelli öğrencilerle beraber olduklarını söyledi

Engelli öğrencilere, sportif aktivitelerle beraber belirli egzersizler yaptırdıklarını anlatan Öztürk, "Gençlerle eğlenmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte olmaktan biz mutluluk duyuyoruz. İnşallah kurumumuzun bütün sportif alanlarında bu gençleri misafir etmek istiyoruz. Onları lisanslı sporcu olarak topluma kazandırma anlamında da çalışmalar yapmak istiyoruz. İnşallah bu konuda gençlerin katılımıyla güzel şeyler olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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