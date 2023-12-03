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Güncel
AA 03.12.2023 16:14

Amasya'da engelli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Amasya'da polis olmayı hayal eden 27 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Nur Tekin, kendisine hediye edilen polis üniformasıyla bir günlüğüne temsili göreve çıkarıldı.

Amasya'da engelli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, motosikletli polis timleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla zihinsel engelli Fatma Nur ve bedensel engelli annesi İlkay Tekin'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, daha önce kendilerine polis olmak istediğini söyleyen Fatma Nur'a polis kıyafeti ve Türk bayrağı hediye edildi. Fatma Nur, polis kıyafetini giydikten sonra kendisi için tahsis edilen ekip aracıyla ilk görevine çıktı.

Sürücülere ve yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan ve telsizden anons yapan engelli genç, bir günlük temsili görevle polis olma hayalini gerçekleştirdi.

Fatma Nur Tekin, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, polislere teşekkür etti.

Anne Tekin ise kızının polisleri aşırı derecede sevdiğini, sürekli "Anne ben polis olmak istiyorum" dediğini anlatarak, "Sağ olsunlar, arkadaşlar bugün Fatma'yı ziyarete geldi. Fatma'yı aşırı derecede de sevindirdiler. Anne olarak bizler de seviniyoruz tabii ki. Çocuklarımız ne kadar mutlu olursa anne ve babalar da o kadar mutlu oluyor." diye konuştu.

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