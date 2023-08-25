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Güncel
İHA 25.08.2023 10:19

Amasya’da domates hasadını ‘tuta’ vurdu, tonlarca ürün zarar gördü

Amasya’da halk arasında 'domates güvesi' olarak bilinen ‘tuta absoluta’ adlı zararlı böcek türü arazilerde ekili domatesleri çürüterek büyük kayba neden oldu. İki ay daha hasat yapmayı planlarken tonlarca ürünleri zarar gören çiftçiler kuruyan domates dallarını sökmek zorunda kaldı.

Amasya’da domates hasadını ‘tuta’ vurdu, tonlarca ürün zarar gördü

Çürüyen ürünler dalda kaldı, hasat iki ay erken bitti.

Temmuz ayı başında sebze üretiminin ağırlıklı gerçekleştiği köylerde umutla başlayan hasat domates güvesinin verdiği zarar nedeniyle iki ay erken bitti. Seralardaki tonlarca ürün çürüyerek dalda kaldı. Maddi kayba uğrayan üreticiler ise zararlıyla mücadele için yetkililerden yardım istedi.

“Ufacık bir güve ile baş edemedik”

Bildikleri zirai mücadele türleriyle de sonuç alamadıklarını belirten Aksalur köyünden Ali Köten, “Hasadımız bir ay kadar ancak sürdü. Önceden birkaç ay kadar daha devam ediyordu. Ufacık bir güve ile baş edemedik” dedi.

Dalları sökmek zorunda kaldıklarını anlatan Serkan Ülker ise sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

“Milli servet yok oluyor, çözüm gerekiyor”

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci,

“Normalde 3, 4 ay süreyle hasat yapılırdı. Şu an maalesef milli servet yok oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, üniversitelerin, ziraat odaları ile üretici birliklerinin bir araya gelip acil çözüm bulması gerekiyor” diye konuştu.

Üretimin yoğun yapıldığı köylerden Aksalur köyündeki arazilerde inceleme yapan Cebeci, “Bu köyde günlük 20,30 tır domates çıkıyordu. Şimdi çıkmaz oldu. Dolayısıyla piyasada domates fiyatının artış sebebi bu olacak” şeklinde konuştu.

Müdürlükten muhtarlarla toplantı Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde domates üretim alanlarında önemli miktarda verim kaybına neden olan domates güvesi zararlısının neden olduğu verim kaybının azaltılması ve alternatif önlemlerin ele alındığı toplantı yapıldı. Yoğun domates üretimi yapılan köylerin muhtarları ve müdürlük teknik personellerinin katıldığı toplantıda öneriler ve alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirmelerin çiftçilerle paylaşılacağı bildirildi.

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