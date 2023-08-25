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Güncel
AA 25.08.2023 09:52

Van'da kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Van'da kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bardakçı Mahallesi'ndeki Zeve Şehitliği mevkisinde kamyonet ile kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki torunu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

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