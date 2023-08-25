Diyarbakır’daki yanık ünitesi hastalara umut oluyor

Diyabetik ayak yaraları, şeker hastası ve yatağa bağımlı hastaların kapanmayan yaraları bu birimlerde tedavi ediliyor.



Her iki birimdeki görevliler, haftanın bir günü Kronik Yara Birimi’nde, haftanın diğer günlerinde ise hastanede yatarak tedavi gören hastaların kronik yara bakımlarını yaparak, bölgedeki birçok ile hizmet veriyor. Günlük yaklaşık 20-30 hastaya hizmet verdiklerini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlhan Taş, ellerinden geldiğince hastalara yardım etmeye çalıştıklarını, genelde açık yarası olan ve pansumanla iyileşmeyen yaraları tedavi ettiklerini söyledi.



"Elimizden geldiğince hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz"



Haftanın 1 günü kronik yara biriminde çalıştığını belirten Dr. Taş, "Diğer günlerinde de yanık merkezinde görev yapıyorum. Bizim takip ettiğimiz hastalar genellikle uzun zamandır devam eden açık yarası pansumanlarla bir türlü kapanmayan hastalar bize geliyor. Elimizden geldiğince hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. İyileştirdiğimiz hastalar oluyor. Genelde diyabetik ayak yaraları, şeker hastası olan hastalarımızın yaraları kapanmıyor. Ancak hem hastanın, hem bizim, hem de hasta yakınlarının koordineli bir şekilde çalışarak başarılı olabildiği bir süreci yürütüyoruz" dedi.



"Mardin, Siirt, Batman ve çevre illerden gelen hastalarımız oluyor"



Dekübit yaraları denilen yatağa bağımlı hastaların, felçli hastaların yatmaya bağlı olarak oluşan yaralarını iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Dr. Taş, "Mardin, Siirt, Batman ve çevre illerden gelen hastalarımız oluyor. Günde yaklaşık 20-30 hastaya bakıyoruz. Aynı zamanda servislerde yatan hastalarımız da var. Özellikle enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, endokrin hastalıkları bölümlerinde yatarak tedavi gören hastalarımız da bize geliyor, onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi Melek Avşar, dokuya olan kan akışının azalması ve dokunun oksijen ihtiyacının karşılanamaması durumunda meydana gelen yaralar, ameliyat sonrası uzun süre iyileşmeyen yaralar ve buna benzer durumdaki hastaların kendilerine geldiğini belirterek, yara bakımını yaparak hizmet sunduklarını kaydetti.



"Pansuman, Yara bakımı, cilt bakımı, tırnak bakımı, ayak bakımı nasıl yapılıyorsa bizde yaralara bu şekilde bakım yapıyoruz" diyen Avşar, "Ayrıca haftada bir gün poliklinik hizmeti veriyoruz. Diğer günlerde de servislerde ve yoğun bakımlarda yatan ve kronik yarası bulunan hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Diyabetik yara bakımı yaptığımız hastalarımızla, en fazla enfeksiyon servisi ve endokrin servislerinde karşılaşıyoruz. Bu hastalarımıza da yine kronik yara birimi olarak hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.