Amasya'da Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son birkaç gün içinde cami ve okul ile 20'ye yakın iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu hırsızlık zanlısı B.E. yakalandı. Şüphelinin çaldığı 5 bin lira civarındaki parayı ise bir inşaatta sakladığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.