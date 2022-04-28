Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen İ.E'yi yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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