Kripto para karşılığı casusluk yaptığı belirtilen iki kişi, Güney Kore'nin ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekle suçlandı.

Savcılık, ordu komutanının, askeriyeye ait bilgisayarlı komuta ve kontrol sisteminin giriş bilgilerini Kuzey Koreli casusa verdiğini, karşılığında ise 37 bin 710 dolar değerinde kripto para aldığını açıkladı.

Polis yetkilileri, iş adamının ise bu hırsızlığı desteklemek için ordu komutanına gizli kameralı bir kol saati verdiğini aktardı.

İş adamı, 600 bin dolar değerinde kripto para aldığı casusa daha büyük askeri sırlar vermek için, ordu komutanıyla olası bir iş birliği içerisinde, verileri USB kullanarak ele geçirmeye çalışmakla da suçlanıyor.

Yetkililer, Kuzey Koreli casusun nerede olduğuna dair bilgi paylaşmadı.