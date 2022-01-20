Rektörlük makamında gerçekleşen işbirliği protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, proje kapsamında, Amasya'da sürdürülen tarımsal faaliyetlere uygun olarak, tarımsal toprak, su ve bitki analizleri yapılacağını söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası ile karşılıklı kurumsal yarar adına bir protokol imzaladıklarını ifade eden Elmacı, "Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilendirmesi ile Amasya ilinde sürdürülen tarımsal faaliyetlere uygun olarak tarımsal toprak, su ve bitki analizleri yapılmaktadır. Amasya Şeker Fabrikası ile karşılıklı kurumsal yarar adına bir protokol imzaladık. Laboratuvarlarımızda yapılan analiz sonuçlarının şeker pancarı bitkisi için gübre önerileri, üreticilerin devlet teşviklerini alabileceği formatta hazırlanarak Amasya Şeker Fabrikası AŞ tarafına teslim edilecektir. Bu protokolün Amasya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İşbirliği protokolünün taraflara mali bir yükümlülük getirmediğini belirten Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Namık Bostancı ise "Toprak verimliliği ve sürdürülebilir verim artışı için yapılması gerekenleri hep beraber planlayacağız. Bizlere destek veren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.