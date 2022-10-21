İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Amasya, Ankara, İstanbul, Edirne ve Samsun'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

Örgütten kopmaları engellemek, FETÖ'yü canlı tutmak, mahrem ve finansal birimlerin yeniden canlandırılması faaliyetlerini yönettiği tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, kargo paketleri ve maske kutularına gizlenmiş Türk lirası, döviz ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin örgüt üyelerine ATM'lerden para yatırdığı da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.