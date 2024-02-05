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Güncel
AA 05.02.2024 22:39

Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde insani yardımlara erişimin ve bu yardımların sağlanması noktasında yaşanan sorunların acilen çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, Scholz ile Netanyahu telefonda görüştü.

Scholz görüşmede, Başbakan Netanyahu'dan Gazze Şeridi ve İsrail-Lübnan sınırındaki askeri durum hakkında bilgi aldı.

Filistinli sivil nüfus için mevcut tedarik ve güvenlik durumunun çok endişe verici olduğunu belirten Scholz, Gazze Şeridi'nde insani yardımlara erişimin ve bu yardımların sağlanması noktasında yaşanan sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz ayrıca, Federal Hükümetin görüşüne göre, yalnızca müzakere edilmiş iki devletli bir formülün Orta Doğu ihtilafına sürdürülebilir bir çözüm yolunu açacağı görüşünü aktardı.

Mevkidaşlar, rehinelerin durumunu da ele aldı.

Scholz, Alman hükümetinin rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabaları aktif olarak desteklediğini kaydetti.

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