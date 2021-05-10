Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Özvadi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda 255 kök Hint keneviri, 250 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.B. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Erzurum'da kundaklandığı iddia edilen çay ocağındaki yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz