Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deniz salyasından temizlenen İzmit Körfezi'nin eski haline dönmeye başladığı kaydedildi.

Deniz salyasının İzmit Körfezi'nde ilk olarak yaklaşık 1,5 ay önce görüldüğü anımsatılan açıklamada, etkisini her geçen gün artırması üzerine deniz salyasına karşı mücadele başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgelerin tespit edildiği belirtilerek, deniz süpürgesi ve amfibik araçların deniz salyalarını topladığı aktarıldı.

Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan maddenin bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildiği bildirilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında 42 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 110 ton deniz salyası toplandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz salyasıyla mücadele çalışmalarının gerekli yerlerde devam edeceği kaydedildi.