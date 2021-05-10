Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Esenli, Osmanpaşa ve Tayip köyüne giderek ev ev dolaşıp çocuklarla bayramlaştı.

Ekipler, oyuncak, boyama kitabı ve çikolata dağıtarak çocukları sevindirdi.

Tayip Köyü Muhtarı Ercan Kocamaz, jandarma ekiplerinin köylerine gelerek çocukların bayramını kutladığını ve onları sevindirdiğini belirterek, "53 yaşındayım ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Çok güzel bir şey, köyümüzde hediye alamayan çocuklarımız vardı, onları sevindirdiler." dedi.

Hediye alan çocuklardan Hasan Düzgören, "Çok mutluyuz, çok sevindik. Bize çikolata dağıttılar, oyuncak verdiler ve bayramımızı kutladılar. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Miray Koç da hediye veren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Köy halkından Kemal Düzgören ise "Çocuklarımızı ve torunlarımızı sevindirdiler. Onlara bayram şekeri ve oyuncak verdiler. Çok memnun olduk onlara çok teşekkür ediyoruz. Ben 65 yaşındayım ilk defa böyle bir şey görüyorum." diye konuştu.