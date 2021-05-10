Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin de katıldı.

Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 önlemleri ve hijyen kuralları başta olmak üzere imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, çalışma izinleri, iş yeri temizliği, gıdaların son kullanma tarihleri, üretimde kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, önlük, eldiven ve maske kullanımı gibi önem arz eden konular titizlikle denetlendi.

Ekmek ve pide gramajlarının da kontrol edildiği denetimlerde, eksikleri bulunan işletme sahipleri uyarılırken, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin bayrama kadar devam edeceğini belirten Çetin, kent sakinlerinin güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşması ve halk sağlığını tehdit eden konuların önüne geçmek için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını söyledi.