İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığınca, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızılcaorman Mahallesi'nde oturan O.K'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 3 kilogram kubar esrar, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.