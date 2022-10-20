Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van Gölü'ndeki balıkçı barınakları için bakanlık harekete geçti
[Fotograf: DHA]
Van'da azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'nde su seviyesi düştü. Oluşan çekilme ile bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, 5 bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlattı.
Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürüyor. Özellikle son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, göldeki su seviyesini daha da düşürdü. Göl kıyısının birçok noktasında oluşan çekilme, balıkçı barınaklarını da etkiledi.
Göl suyunun çekilmesi ile bazı barınaklarda balıkçı tekneleri, karaya oturdu. Balıkçıların dilekçeleri sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, harekete geçti.
Adana Ulaştırma ve Altyapı 5. Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen ekipler, Van ve ilçelerindeki 5 bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlattı.
Etiketler: Van Gölü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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