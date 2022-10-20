Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benzinle soba yakmaya çalışan kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaynak atölyesi sahibi, iş yerinde benzinle soba yakmaya çalışırken çıkan yangında yaralandı.
Salim Taş Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki kaynak atölyesinde sobayı benzin kullanarak yakmak istedi. Benzinin sobanın dışına sıçramasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangına müdahale etmek isterken yaralanan Taş, ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaymakam Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Özkan Altun, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
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