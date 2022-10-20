Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma ve kontrol ekipleri, 15-16 Ekim'de farklı bölgelerde Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma kontrol çalışması yaptı.

İl genelinde 95 kişiyi kontrol eden ekipler, 5 kişiye yasak avlanma araç gereçlerini kullanmaktan 5 bin 600 lira, 3 kişiye belirlenen limitler dışında avlanma yapmaktan 35 bin 100 lira para cezası kesti.