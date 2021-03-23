Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akseki-Manavgat kara yolunda devrilen lastik yüklü tır ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bölgede büyük araçların geçişine izin verilmiyor.
Antalya'da, Akseki-Manavgat kara yolunda devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Akseki-Manavgat kara yolunun Manayıt mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DE 3033 plakalı lastik yüklü tır devrildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yolun çift şeridi ulaşıma kapandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, karayolları ekipleri tırın bir bölümünü çekerek yolun tek şeridini ulaşıma açtı.
Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bölgede büyük araçların geçişine izin verilmiyor.
Kaza nedeniyle Ankara-Konya kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
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