Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Övündü köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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