Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de bir köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, vaka artışı üzerine Emmiler köyünde 9 Mart'ta karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 77. maddeleri gereğince köydeki karantina kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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