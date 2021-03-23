Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.
Takımın gün içinde bir antrenman daha yapacağı bildirildi.
Etiketler: Hatayspor
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