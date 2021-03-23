Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunak'ta yakalanan hırsızlık şüphelilerinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Yunak ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Fatih Mahallesi’nde ikamet eden bir ailenin bahçesinde şüpheli iki kişi olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Gözaltına alınan S.A. (19) ve Y.Y'nin (16) üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık Uyuşturucu
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