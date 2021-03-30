Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akseki Kaymakamı Hülür esnafı denetledi
[Fotoğraf: AA]
Akseki ilçesinde Kaymakamı Volkan Hülür, İçişleri Bakanlığının "Kontrollü Normalleşme' döneminde "Dinamik Denetim Modeli" genelgesi kapsamında esnafı denetledi.
Kaymakam Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-199 tedbirleri denetimine katıldı.
Denetimde esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan Hülür, başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemi konusunda hatırlatma yaptı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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