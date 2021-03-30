Kaymakam Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak ve mahalle muhtarlarının da yer aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-199 tedbirleri denetimine katıldı.

Denetimde esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan Hülür, başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemi konusunda hatırlatma yaptı. ​​​​​​​