Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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